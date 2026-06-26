Um duro golpe para a Inglaterra... Lesão atinge o “Homem de Vidro”

A seleção inglesa sofreu um duro golpe antes do encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, após a confirmação da ausência do lateral-direito Reece James, do Chelsea, no confronto contra o Panamá neste sábado; devido a uma lesão nos tendões da coxa, em meio a grandes dúvidas sobre se ele conseguirá se recuperar a tempo para a partida das oitavas de final, marcada para a próxima quarta-feira em Atlanta.

De acordo com o jornal inglês “The Sun”, James, de 26 anos, passou por um programa de reabilitação separado na sede da seleção, no Kansas, após sentir dores recorrentes nos tendões do joelho, o que o obrigou a ficar de fora dos treinos coletivos pelo segundo dia consecutivo.

James tem um longo histórico de lesões que o impediram de participar de grandes torneios, entre os quais se destacam a Copa do Mundo de 2022 no Catar e o Campeonato Europeu de 2024 na Alemanha.

Apesar de ter participado das duas primeiras partidas da atual competição, contra a Croácia e Gana, a lesão mais recente reacendeu as preocupações quanto à sua preparação, especialmente porque ele disputou apenas 26 partidas pela seleção principal desde sua estreia internacional.

O técnico Thomas Tuchel enfrenta um dilema na posição de lateral-direito, já que está pensando em contar com Djed Spence ou Jarell Quansah como possíveis substitutos, após a retirada de Tino Livramento da lista e sua substituição por Trevoh Chalobah — uma decisão que surpreendeu a torcida por não ter convocado Trent Alexander-Arnold, jogador do Real Madrid.

Por outro lado, Declan Rice participou dos treinos de hoje, apesar de sofrer com problemas musculares nos tendões da coxa e nas costas, além de uma pequena lesão na coxa; já Tuchel estuda a possibilidade de poupá-lo para evitar uma suspensão caso ele receba um novo cartão amarelo.

Elliot Anderson também vem enfrentando alguns problemas físicos, mas é candidato a ser titular contra o Panamá.