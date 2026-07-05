Um duro golpe para a Inglaterra... e Tuchel está em apuros

A seleção inglesa sofreu um duro golpe poucas horas antes de seu confronto decisivo contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo, após se confirmar a ausência do lateral-direito Djed Spence da escalação titular devido a uma lesão, o que agrava a crise do técnico Thomas Tuchel na linha defensiva.

Rob Dorsett, correspondente da rede “Sky Sports”, informou que é muito improvável que o craque do Tottenham comece a partida como titular no Estádio Azteca na madrugada desta segunda-feira, após ter sofrido uma lesão durante os preparativos para o confronto.

Este é o segundo revés para Tuchel na posição de lateral-direito, após a ausência de Reece James, estrela do Chelsea, que não estava em condições de treinar com os companheiros no sábado, e cuja participação é incerta devido a uma lesão nos tendões da coxa que o impediu de jogar, apesar de ter sido titular nas duas primeiras partidas do torneio.

Spence foi forçado a sair de campo contra a República Democrática do Congo nas oitavas de final, o que gerou preocupações quanto à sua disponibilidade para o confronto contra o México.

Diante dessa crise defensiva, Jarell Quansah parece ser a opção mais provável para retornar à escalação titular, especialmente depois de ter voltado aos treinos coletivos em preparação para a partida das oitavas de final, já que Tuchel descartou a possibilidade de escalar Declan Rice na lateral-direita, apesar de ele ter atuado nessa posição nos minutos finais da vitória sobre a República Democrática do Congo (2 a 1).

Em declarações à ITV antes da partida, Tuchel rejeitou a ideia de escalar o jogador do Arsenal na defesa, embora o jogador mais perigoso do México, Julián Quionnes, venha pela ala esquerda, dizendo: “Não, ele é uma opção no final da partida, caso precisemos de mais ataque, mas ele voltará para o meio-campo. Estou confiante de que temos boas soluções”.

O técnico alemão acrescentou que Rice, que jogará mesmo com dores contra o México, voltará à sua posição natural no meio-campo, reforçando sua confiança nas alternativas disponíveis para preencher a lacuna defensiva.

A Inglaterra enfrenta um duplo desafio, já que a crise defensiva se soma às difíceis condições climáticas no Estádio Azteca, localizado a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, em uma partida em que ambas as equipes sabem que qualquer erro pode custar-lhes a eliminação do torneio.