A Bélgica sofreu um duro golpe na noite de sexta-feira, durante a partida das quartas de final contra a Espanha na Copa do Mundo de 2026, depois que o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois (34 anos), foi obrigado a deixar o campo devido a uma grave lesão muscular, em uma partida que pode ter sido sua última participação na Copa do Mundo com os Diabos Vermelhos.

Courtois caiu na borda da sua área após demonstrar sinais de dor intensa, antes de deixar o campo chorando, em uma cena comovente que refletiu a magnitude da decepção que atingiu o goleiro belga.

Os momentos que se seguiram à queda de Courtois foram marcados por um clima de choque entre os jogadores belgas, especialmente porque a lesão ocorreu em um momento crítico da partida, cujo vencedor enfrentará a França na semifinal.

O goleiro do Manchester United, Sin Lamens, entrou no lugar de Courtois, em uma substituição forçada que representou um grande desafio para a Bélgica, que depende fundamentalmente da experiência e das habilidades defensivas do astro do Real Madrid.

Essa lesão representa um duro golpe para os Diabos Vermelhos, não apenas no contexto da partida atual, mas também porque pode encerrar a trajetória de Courtois com a seleção belga na Copa do Mundo, tendo em vista sua idade avançada e a possibilidade de ele não participar da próxima edição do torneio.

Courtois é considerado um dos melhores goleiros do mundo e um pilar fundamental da defesa da Bélgica nos últimos anos, tendo contribuído significativamente para que a seleção chegasse às fases finais dos principais torneios.