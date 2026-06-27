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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Um duro golpe... Estrela do Egito fica de fora contra a Austrália

Egito
Austrália
Copa do Mundo
M. Lasheen
Egito
Austrália

Pausa dramática

A seleção egípcia perderá a contribuição de um de seus principais jogadores na partida contra a Austrália, na próxima sexta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Muhannad Lashin, meio-campista dos Faraós, ficará de fora da partida após receber seu segundo cartão amarelo na Copa do Mundo contra o Irã.

A seleção egípcia havia garantido sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após o empate em 1 a 1 com o Irã, na terceira rodada da fase de grupos.

Mahmoud Saber abriu o placar para o Egito aos cinco minutos, após um chute de Mohamed Salah que bateu na defesa iraniana. O goleiro saiu para afastar a bola, que chegou aos pés de Mahmoud Saber, que chutou com força, fazendo a bola passar entre as pernas do goleiro iraniano e entrar no gol.

O árbitro marcou pênalti contra o Egito aos 9 minutos, depois que Mohamed Abdel Moneim, zagueiro egípcio, errou um passe e acabou acertando o pé do atacante Mehdi Taremi.

Copa do Mundo
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Austrália
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A definir
A definir

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, defendeu com maestria o chute de Tarmi.

A seleção iraniana marcou o gol de empate após um chute forte de Milad Mohammadi de dentro da área, defendido por Mustafa Shubair, mas a bola rebateu para a esquerda, onde Ramin Rezaian completou para o fundo da rede.

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