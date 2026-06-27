Um duro golpe... Estrela do Egito fica de fora contra a Austrália

A seleção egípcia perderá a contribuição de um de seus principais jogadores na partida contra a Austrália, na próxima sexta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Muhannad Lashin, meio-campista dos Faraós, ficará de fora da partida após receber seu segundo cartão amarelo na Copa do Mundo contra o Irã.
A seleção egípcia havia garantido sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após o empate em 1 a 1 com o Irã, na terceira rodada da fase de grupos.
Mahmoud Saber abriu o placar para o Egito aos cinco minutos, após um chute de Mohamed Salah que bateu na defesa iraniana. O goleiro saiu para afastar a bola, que chegou aos pés de Mahmoud Saber, que chutou com força, fazendo a bola passar entre as pernas do goleiro iraniano e entrar no gol.
O árbitro marcou pênalti contra o Egito aos 9 minutos, depois que Mohamed Abdel Moneim, zagueiro egípcio, errou um passe e acabou acertando o pé do atacante Mehdi Taremi.
Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, defendeu com maestria o chute de Tarmi.
A seleção iraniana marcou o gol de empate após um chute forte de Milad Mohammadi de dentro da área, defendido por Mustafa Shubair, mas a bola rebateu para a esquerda, onde Ramin Rezaian completou para o fundo da rede.