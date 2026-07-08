Um dia excepcional, mas marcado pela decepção, para o astro dos Faraós

Mahmoud Hassan “Trezeguet” marcou mais um marco em sua trajetória internacional com a seleção egípcia, mas isso acabou sendo, na maioria das vezes, um golpe duro para os Faraós.

Trezeguet entrou no lugar de Haitham Hassan aos 73 minutos da partida entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na noite de terça-feira, marcando sua 100ª partida pela seleção egípcia.

A seleção egípcia esteve perto de alcançar um feito histórico ao eliminar a Argentina, atual campeã, e chegar às quartas de final pela primeira vez em sua história, após abrir vantagem com gols de Yasser Ibrahim e Mustafa Zico. No entanto, Messi e seus companheiros tiveram a palavra final ao marcar três gols em 13 minutos, garantindo a classificação em uma partida extremamente emocionante.

A seleção da Argentina marcou um confronto com a Suíça nas quartas de final, depois que esta última venceu por 4 a 3 nos pênaltis na manhã desta quarta-feira.

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