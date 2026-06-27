A alegria de um dos astros das seleções africanas participantes da Copa do Mundo de 2026 se transformou em pesadelo, após ele ter sido acusado de um ato repugnante, poucas horas depois de garantir a classificação para as oitavas de final.

Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde, enfrenta uma investigação judicial na Nova Zelândia, sob acusações de agressão sexual.

O jornal português “Apola” citou o site brasileiro “Globo”, informando que o caso envolve uma cidadã brasileira residente na Nova Zelândia, e que o suposto incidente ocorreu em março passado, durante um estágio da seleção africana na Nova Zelândia. O jornal esclareceu que a acusação remonta ao dia 27 de março, no hotel onde a delegação da seleção de Cabo Verde estava hospedada em Auckland, onde a senhora brasileira, que vive na Nova Zelândia com visto de residência e trabalho, atuava como tradutora e apoio operacional à delegação no âmbito das atividades da “FIFA”, que incluíram dois jogos amistosos, uma contra o Chile e outra contra a seleção neozelandesa, e estava hospedada no mesmo hotel por conta de seu trabalho.

De acordo com a queixa apresentada à polícia, a denunciante relatou que, após a primeira partida contra o Chile, foi convidada para uma reunião em um dos quartos do hotel reservados para a delegação, pensando que iria desempenhar sua função como tradutora, mas ficou surpresa ao perceber que o encontro era festivo, então voltou para seu quarto após se sentir desconfortável.

Ela acrescenta que ouviu alguém bater à sua porta pouco tempo depois; abriu a porta pensando que seria chamada para ajudar no trabalho, mas, de acordo com a denúncia, Mendez entrou no quarto, agrediu-a fisicamente, tentou estrangulá-la e desferiu socos e mordidas nela enquanto ela tentava se defender, antes de cometer o suposto abuso sexual.

O jornal informou que a denunciante tirou fotos dos hematomas que sofreu e procurou uma clínica especializada no apoio a vítimas de agressões sexuais, onde o laudo médico revelou a presença de múltiplas manchas roxas no peito, no pescoço e nos lábios, além do couro cabeludo e de áreas sensíveis.

A polícia da Nova Zelândia, em resposta a uma consulta da “Globo”, confirmou que está conduzindo uma investigação sobre o caso, mas se recusou a revelar a identidade das partes envolvidas, em cumprimento às rigorosas leis de privacidade do país, enquanto fontes informaram que a queixa foi apresentada em 10 de abril.

Até o momento, não houve nenhum comentário oficial por parte de Mendez ou da Federação de Futebol de Cabo Verde.

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