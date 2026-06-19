"Um dano terrível"... Presidente da Argentina explode na mídia após boato sobre Messi

O presidente argentino, Javier Milei, lançou um ataque contundente contra a atriz e apresentadora Florencia Peña, após ela ter divulgado uma notícia falsa sobre a morte de Jorge Messi, pai do astro argentino Lionel Messi, durante sua participação em um programa no canal Luzu TV.

O incidente começou quando Florencia Peña, durante uma transmissão ao vivo pela plataforma digital da Luzu TV, anunciou uma notícia surpreendente sobre a morte do pai de Lionel Messi, que atualmente lidera a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026.

Peña disse diante das câmeras, com a voz visivelmente abalada: “Não quero dar uma notícia ruim, mas o pai de Messi acabou de falecer... Foi uma surpresa?”, antes de continuar perguntando sobre os detalhes do ocorrido, o que causou comoção e reações imediatas nas redes sociais.

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Rapidamente, a família de Messi divulgou um comunicado oficial negando a veracidade do que estava sendo divulgado, confirmando que Jorge Messi sofre de um problema de saúde, mas que está “se recuperando bem” sob supervisão e acompanhamento médico.

Além disso, a família pediu a todos que agissem com “responsabilidade, cautela e humanidade” ao lidar com esse tipo de informação delicada, expressando seu descontentamento com a disseminação de boatos falsos.

Pedido de desculpas

Poucas horas após o ocorrido, Florencia Peña apareceu em estado de colapso emocional e chorando durante uma transmissão ao vivo, e apresentou um pedido de desculpas oficial ao público e à família de Messi.

Ela disse: “Quero pedir desculpas... Eu estava no ar, me informaram dessa notícia pelo fone de ouvido e repeti o que me pediram para dizer. Não tinha celular nem computador para verificar, e é a primeira vez que algo assim acontece comigo. Estou tremendo... Estou conversando com Nico Ochiato (dono do canal) e eles vão divulgar um comunicado”.

Penya considerou que a responsabilidade recai sobre a equipe de produção, “que lhe forneceu a informação não verificada”.

Na sequência da crise, ela anunciou sua demissão da Luzu TV — ou teve seu contrato rescindido —, enquanto Nicolás Ochiato demitiu vários membros da equipe de produção, responsáveis pela divulgação da notícia incorreta.

A reação do presidente

O polêmico presidente argentino, Javier Milei, não demorou a se pronunciar sobre o caso, publicando um longo tuíte no qual criticou duramente o ocorrido e considerou que a atitude de Penia foi “vergonhosa e antiética”.

Mili aproveitou a oportunidade para criticar a mídia argentina, dizendo em sua conta na plataforma “X”: “Quando você acha que já viu de tudo da mídia, surgem algumas pessoas para nos lembrar que sempre é possível cair ainda mais baixo, sempre é possível dizer algo ainda mais repugnante e sempre é possível causar ainda mais dano”.

E continuou: “As declarações chocantes, imorais e não verificadas de Florencia Peña, em um canal de transmissão ao vivo — que já seriam terríveis de qualquer forma se as informações fossem verdadeiras, pois dizem respeito à vida privada de um cidadão — nos lembram da impunidade que algumas pessoas acreditam ter, simplesmente por terem um microfone ou uma caneta nas mãos”.

O presidente argentino acrescentou: “Pelo menos o canal teve a decência de corrigir as informações e demitir essa figura prejudicial, algo que não aconteceu — nem mesmo uma vez — nos meios de comunicação ou jornais que contam em suas fileiras com um número incontável de jornalistas, que estão cansados de ver todos serem difamados, caluniados ou insultados”.



