Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080225150.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy

Traduzido por

Um comportamento estranho... Saka gera polêmica com uma postagem insultando Tuchel

B. Saka
T. Tuchel
Argentina
Inglaterra
França
Copa do Mundo
England
Alemanha
Argentina
França

Descuido ou ato deliberado?

O jogador da seleção inglesa Bukayo Saka gerou grande polêmica após curtir uma postagem que descrevia o técnico da seleção inglesa, o alemão Thomas Tuchel, como “vigarista”, logo após marcar três gols contra a França na Copa do Mundo de 2026.

Bukayo Saka liderou a seleção da Inglaterra a uma vitória emocionante sobre a França por 6 a 4, marcando um “hat-trick” que ajudou a garantir à equipe de Thomas Tuchel o terceiro lugar e a medalha de bronze na Copa do Mundo de 2026.

A seleção dos Três Leões encerrou o primeiro tempo com vantagem de 4 a 0, o que fez com que a conquista da medalha de bronze parecesse fácil. Os gols foram marcados por Declan Rice, Ezri Konsa e dois de Bukayo Saka.

A partida sofreu uma grande reviravolta no segundo tempo, quando a França começou a marcar, aumentando a emoção em comparação com o primeiro tempo, que foi empolgante do lado inglês.

A seleção francesa reduziu a diferença para 4 a 3 antes do intervalo para hidratação, com um gol de Bradley Parkola entre os dois gols de Kylian Mbappé. Em seguida, Saka completou o hat-trick em um pênalti, e Ousmane Dembélé marcou o quarto gol da França, levando o placar a 5 a 4. e, aos 98 minutos, Jude Bellingham fechou o placar, garantindo a vitória da Inglaterra.

Saka teve uma atuação histórica na partida, mas sua conta nas redes sociais gerou polêmica após o jogo ao curtir uma postagem que indicava que Tuchel estava “sob investigação por suspeita de fraude”, postagem essa que elogiava o desempenho de três jogadores do Arsenal contra a França.

De acordo com o site “sportbible”, Saka posteriormente retirou o “curtir” da publicação crítica a Tuchel, e essa atitude coincidiu com as dúvidas que cercam o futuro do técnico alemão na seleção inglesa após a derrota na semifinal da Copa do Mundo.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google