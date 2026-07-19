Um comportamento estranho... Saka gera polêmica com uma postagem insultando Tuchel

O jogador da seleção inglesa Bukayo Saka gerou grande polêmica após curtir uma postagem que descrevia o técnico da seleção inglesa, o alemão Thomas Tuchel, como “vigarista”, logo após marcar três gols contra a França na Copa do Mundo de 2026.

Bukayo Saka liderou a seleção da Inglaterra a uma vitória emocionante sobre a França por 6 a 4, marcando um “hat-trick” que ajudou a garantir à equipe de Thomas Tuchel o terceiro lugar e a medalha de bronze na Copa do Mundo de 2026.

A seleção dos Três Leões encerrou o primeiro tempo com vantagem de 4 a 0, o que fez com que a conquista da medalha de bronze parecesse fácil. Os gols foram marcados por Declan Rice, Ezri Konsa e dois de Bukayo Saka.

A partida sofreu uma grande reviravolta no segundo tempo, quando a França começou a marcar, aumentando a emoção em comparação com o primeiro tempo, que foi empolgante do lado inglês.

A seleção francesa reduziu a diferença para 4 a 3 antes do intervalo para hidratação, com um gol de Bradley Parkola entre os dois gols de Kylian Mbappé. Em seguida, Saka completou o hat-trick em um pênalti, e Ousmane Dembélé marcou o quarto gol da França, levando o placar a 5 a 4. e, aos 98 minutos, Jude Bellingham fechou o placar, garantindo a vitória da Inglaterra.

Saka teve uma atuação histórica na partida, mas sua conta nas redes sociais gerou polêmica após o jogo ao curtir uma postagem que indicava que Tuchel estava “sob investigação por suspeita de fraude”, postagem essa que elogiava o desempenho de três jogadores do Arsenal contra a França.

De acordo com o site “sportbible”, Saka posteriormente retirou o “curtir” da publicação crítica a Tuchel, e essa atitude coincidiu com as dúvidas que cercam o futuro do técnico alemão na seleção inglesa após a derrota na semifinal da Copa do Mundo.