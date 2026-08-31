O Liverpool contratou Ronald Araújo, do Barcelona, neste verão, após a saída de Konaté para o Real Madrid, buscando reforçar o lado direito da defesa, setor em que Frimpong não apresentou o rendimento esperado dele.

Após o empate do Liverpool com o Nottingham Forest (2 a 2), Araújo falou sobre sua adaptação à Premier League.

Araújo disse: "Desde que vesti a camisa do Liverpool, entendi a realidade da Premier League. É um ritmo completamente diferente: entusiasmo intenso, contatos físicos e nenhum tempo para pensar".

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E prosseguiu, em declarações reproduzidas pelo site "Foot Mercato": "Nas primeiras partidas, quando entrei como substituto diante de equipes como Newcastle e Nottingham Forest, percebi rapidamente que é preciso estar totalmente concentrado assim que seus pés tocam o gramado".

O zagueiro de 27 anos acrescentou: "Não há dúvida de que o Campeonato Espanhol nunca deve ser subestimado. É uma liga marcada por táticas impressionantes e genialidade técnica, e aprendi muito ao conquistar títulos por lá. Mas a Premier League está em outro nível completamente diferente em termos de força física e velocidade. Acredito firmemente que, se qualquer zagueiro conseguir se afirmar nesse nível, impor sua presença, resistir às batalhas semanais e brilhar na Inglaterra, ele pode voltar ao Campeonato Espanhol e dominá-lo sem qualquer dificuldade".

Araújo concluiu: "Cada minuto que passo aqui é como uma batalha, e estou pronto para lutar pelo meu lugar em Anfield".

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