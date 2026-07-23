Um avião espanhol provoca a fúria dos adeptos da Argentina: qual é a história?

Parece que os adeptos da Argentina ainda não aceitaram a realidade da derrota da sua seleção principal na final do Mundial 2026, frente à Espanha, por 1-0.

Os adeptos argentinos manifestaram a sua indignação após o encontro, e proliferaram inúmeras teorias da conspiração, chegando mesmo a surgir campanhas a exigir a repetição do jogo.

O jornal "As" noticiou esta quinta-feira que os adeptos da Argentina expressaram a sua indignação nas redes sociais com a chegada de um avião espanhol ao seu país.

E explicou: "Foi avistado um avião com o emblema da seleção espanhola e a imagem dos seus jogadores em Buenos Aires. Isto provocou o descontentamento de alguns argentinos, que alegaram que a companhia aérea espanhola estava a tentar gozar com eles após a conquista do Mundial pela La Roja".

A seleção da Espanha sagrou-se campeã do Mundo depois de vencer a Argentina por 1-0, num golo apontado por Ferran Torres no prolongamento.

Apesar da amargura da derrota, dezenas de milhares de adeptos argentinos saíram às ruas do país após o apito final, para demonstrar o seu apoio e gratidão à seleção depois de esta ter chegado à final e ter estado perto de conquistar o título pela segunda vez consecutiva.