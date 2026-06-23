Um astro africano o supera... Ronaldo continua a fazer história com um número lendário

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, continuou a fazer história na Copa do Mundo, após alcançar um feito notável com seus dois gols contra o Uzbequistão.

O “Don” não precisou de mais do que 6 minutos após o início da partida para marcar um gol espetacular “de primeira”, aproveitando um cruzamento preciso, e depois marcou o segundo gol aos 39 minutos, após um passe em profundidade de Bruno Fernandes.

A partida aconteceu na noite desta quarta-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com as estatísticas da rede francesa “Stats Foot”, Ronaldo se tornou o segundo jogador mais velho a marcar um gol em uma partida da Copa do Mundo na história, com 41 anos e 138 dias.

À frente do astro português está apenas o lendário camaronês Roger Milla, que marcou na Copa do Mundo de 1994 aos 42 anos e 39 dias.

Isso ocorre no momento em que Ronaldo estabeleceu um recorde histórico após o próprio gol, tornando-se o primeiro jogador da história a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

Além disso, ele se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da seleção portuguesa na Copa do Mundo, com 10 gols, superando o lendário Eusébio.