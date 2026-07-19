Um amistoso dos sonhos se aproxima... Egito e Marrocos se preparam para um clássico árabe emocionante

O site marroquino “Sport7” revelou que há esforços sérios para marcar um esperado amistoso entre o Egito e o Marrocos, em um confronto que poderá reunir duas das principais seleções do futebol africano nos últimos tempos, como parte de seus preparativos para as próximas competições continentais.

Segundo o site marroquino, o presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, Fawzi Lakjaâ, está mantendo contato com o presidente da Federação Egípcia de Futebol, Hani Abou Rida, a fim de agendar um jogo amistoso entre as duas seleções no Estádio do Cairo, como parte dos preparativos para a próxima Copa Africana das Nações.

A reportagem esclareceu que há um desejo mútuo por parte de Abou Rida e Lakja de organizar esse confronto, considerando-o um teste exigente para duas seleções que apresentaram desempenhos notáveis na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, e conseguiram enaltecer o futebol africano diante da elite das seleções mundiais, o que torna a partida uma oportunidade ideal para manter a preparação técnica antes das competições oficiais.

O site “Sport7” destacou que a agenda da Federação Internacional de Futebol (FIFA) inclui, neste ano, dois períodos de pausa internacional após o término da Copa do Mundo, o que abre caminho para a realização desse amistoso.

A primeira janela internacional se estende de 21 de setembro a 6 de outubro, e inclui a realização de duas partidas das eliminatórias para a Copa Africana das Nações, além de um amistoso, enquanto o segundo período de pausa vai de 9 a 17 de novembro e inclui duas partidas das eliminatórias para a Copa Africana das Nações de 2027, o que dá às federações mais de uma oportunidade para escolher a data mais adequada para a realização do tão aguardado clássico árabe.