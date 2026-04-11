Um acontecimento excepcional... Estrela do Barcelona recupera seu lugar após 11 meses

A escalação do Barcelona para o clássico da Catalunha contra o Espanyol, no Estádio Spotify Camp Nou, neste sábado à noite, válida pela 31ª rodada da La Liga, testemunhou um acontecimento excepcional pela primeira vez em cerca de um ano.

O técnico do Barça, o alemão Hans Flick, escalou o meio-campista Gavi como titular pela primeira vez desde maio de 2025, quando o astro espanhol integrou a escalação do Blaugrana para enfrentar o Athletic Bilbao.

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Nos últimos meses, Javi entrou em um ciclo de lesões que o afastou dos gramados.

Este retorno reforça as opções do técnico Hans Flick, em uma fase decisiva da temporada, após meses de trabalho de reabilitação e integração gradual do jogador.

O Barcelona chega ao confronto liderando a tabela da La Liga, com 76 pontos, seis pontos à frente do segundo colocado, o Real Madrid, que disputou uma partida a mais e empatou (1 a 1) com o Girona na sexta-feira passada.