Um acidente trágico abala as comemorações da Espanha pela Copa do Mundo

Um menino de 13 anos morreu, e outras três pessoas ficaram gravemente feridas, após o desabamento da histórica fonte “Árvore Gorda” na praça Glorieta del Árbol Gordo, na cidade de Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca, na Espanha, enquanto uma grande multidão comemorava a conquista da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola.

O Serviço de Emergência da região de Castela e Leão informou que o trágico acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, quando a central de operações recebeu várias chamadas alertando que uma parte da estrutura havia desabado sobre algumas pessoas que estavam reunidas dentro da fonte para comemorar a conquista histórica.

Uma parte da estrutura desabou sob o peso da grande multidão que se aglomerava dentro da fonte, e uma pedra enorme caiu sobre a pequena vítima, levando-a à morte posteriormente no posto de saúde da cidade de Rodrigo, após ter sido transportada junto com outro ferido para receber os primeiros socorros.

Assim que recebeu as denúncias, o Serviço de Emergência acionou a polícia local da cidade de Ciudad Rodrigo, a Guarda Civil de Salamanca, os bombeiros do Conselho Provincial de Salamanca e o Serviço de Emergência Sanitária “SACEL”, que mobilizaram imediatamente os recursos de socorro para o local do acidente.

Os serviços médicos de emergência prestaram primeiros socorros a duas pessoas que foram levadas ao centro de saúde da cidade de Rodrigo, onde uma delas veio a falecer; até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o estado do outro ferido, enquanto o estado dos outros três feridos ainda é desconhecido.

Vale lembrar que a fonte “A Árvore Gorda” é considerada um marco histórico da cidade de Ciudad Rodrigo. A cidade vivia celebrações animadas após a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da Copa do Mundo, com milhares de cidadãos reunidos nas praças públicas para comemorar a conquista histórica que se transformou em tragédia nesta pequena cidade.