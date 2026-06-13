Ultrapassando Ziyech... Hakimi é o africano com mais participações na história da Copa do Mundo

Ashraf Hakimi, estrela do Paris Saint-Germain, estabeleceu um novo recorde histórico, tornando-se o jogador marroquino com mais partidas disputadas na história da Copa do Mundo, com 11 jogos.

Hakimi entrou em campo contra o Brasil na noite deste sábado, na primeira rodada da disputa do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ultrapassando seu companheiro de equipe ausente neste torneio, Hakim Ziyech (10 partidas).

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A conquista do lateral marroquino não se limitou apenas ao cenário local, já que ele também liderou a lista dos jogadores africanos com mais participações na história da Copa do Mundo, após igualar o recorde do camaronês François Omam-Beak e do ganês Asamoah Gyan, com 11 partidas cada um, segundo a rede francesa “stats foot”.

Hakimi continua a consolidar sua posição como um dos jogadores mais importantes da história do futebol marroquino, depois de ter sido peça fundamental nas participações da seleção nas edições de 2018, 2022 e 2026, incluindo a campanha histórica até as semifinais da Copa do Mundo do Catar.

O Brasil joga no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, enquanto sonha com seu sexto título na Copa do Mundo.

Por outro lado, o Marrocos alcançou suas maiores conquistas na Copa do Mundo durante a última edição (Qatar 2022), quando ficou em quarto lugar pela primeira vez na história das seleções árabes e africanas.