Ultrapassando Maradona... Messi é o maior criador de gols da história da Copa do Mundo

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, continuou a fazer história na Copa do Mundo, após estabelecer um novo recorde na partida contra o Egito.

Messi marcou um gol e deu uma assistência, levando a seleção argentina a uma vitória dramática sobre o Egito por 3 a 2 na partida disputada na noite desta terça-feira pelas oitavas de final, e agora aguarda o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia.

A vitória veio depois que a seleção argentina estava perdendo por dois gols contra o gigante africano.

Messi deu uma assistência para Christian Romero, sendo essa a nona assistência decisiva do “Piratinha” neste Mundial.

De acordo com as estatísticas do “Squadka”, Messi se tornou o jogador com mais assistências na história da Copa do Mundo, superando o recorde anterior, que pertencia ao falecido lendário Diego Armando Maradona (8 assistências).

Messi pode aumentar seu número de assistências na partida das quartas de final, que será contra a Colômbia ou a Suíça.

Vale lembrar que Messi também é o maior artilheiro da história da competição, com 21 gols, dos quais 8 foram marcados na edição atual.