A diretoria do Barcelona definiu, no dia 19 de setembro, a data para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na qual será votada uma questão de extrema importância: o financiamento do projeto "Espai Barça", relativo ao novo estádio Spotify Camp Nou.

Nesse dia, os delegados dos sócios do clube se reunirão para votar e, em especial, para dar o sinal verde ao aumento do crédito destinado ao financiamento do projeto Espai Barça e do novo Spotify Camp Nou.

O jornal Sport informou que, na Assembleia Geral Ordinária, será feita, como de costume, a aprovação do balanço financeiro do exercício anterior, além da aprovação do orçamento da temporada 2026-2027, que também deverá registrar um número recorde.

Além de anunciar a data oficial da Assembleia Geral, o Barcelona anunciou que encerrou, "pela terceira temporada consecutiva, o exercício financeiro com resultados ordinários positivos".

De fato, esta temporada se destaca pelo registro de um novo recorde em receitas, depois de o clube ultrapassar pela primeira vez a barreira de um bilhão de euros.

Um dos principais fatores que contribuíram para se alcançar esses números foi a exploração e o funcionamento do Spotify Camp Nou.

O Barcelona aumentou seus lucros com o retorno ao Spotify Camp Nou, mas, apesar disso, precisa aumentar o crédito para concluir todas as mudanças e obras necessárias.

Os delegados apresentarão seus pontos de vista e votarão nos itens propostos. Também deverá ser ratificada a nomeação dos membros da diretoria que não renunciaram a seus cargos junto com Joan Laporta para concorrer às eleições, sendo eles Rafael Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé e Sisco Pujol.

Como de costume, durante a Assembleia Geral será aberto o espaço de perguntas e respostas para debater diversas questões, ainda que o aspecto econômico tenha grande importância durante a reunião.

No âmbito esportivo, também serão apresentadas as explicações necessárias após o encerramento de uma janela de transferências de verão bastante especial, que permitiu ao clube montar um elenco com plena capacidade competitiva.

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