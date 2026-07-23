As atenções do futebol alemão voltam-se amanhã, sexta-feira, para a cidade de Frankfurt, onde a Federação Alemã de Futebol se prepara para anunciar a contratação de Jürgen Klopp como novo selecionador nacional, sucedendo a Julian Nagelsmann.

A Federação Alemã tinha enviado um convite oficial para uma conferência de imprensa, sem revelar o motivo direto do encontro, antes de o jornal "Bild" confirmar o passo aguardado relativo à apresentação de Klopp como novo treinador da "Mannschaft".

As comissões da Federação Alemã deverão reunir-se por videoconferência na manhã de sexta-feira, a fim de obter a aprovação oficial definitiva para que Klopp assuma o cargo, antes do anúncio final da decisão.

Segundo o Bild, Klopp sentar-se-á no palco da conferência de imprensa ao lado do presidente da Federação Alemã, Bernd Neuendorf, do diretor desportivo Rudi Völler e da porta-voz da Federação, Franziska Wülle.

Equipa técnica de Klopp inclui nomes da era do Liverpool

Na sua nova missão, Klopp contará com vários colaboradores próximos que o acompanharam ao longo do seu percurso como treinador, com destaque para Peter Krawietz, o seu histórico adjunto, que assumirá o cargo de treinador-adjunto.

Junta-se também à equipa técnica o neerlandês Pepijn Lijnders, que trabalhou com Klopp no Liverpool, para além do antigo jogador do Borussia Dortmund Sven Bender, conhecido por "Manni", que terminou o contrato com o clube Unterhaching, adversário na liga regional, no início de julho passado, após dois anos com a equipa.

Contrato até ao Mundial de 2030

O "Bild" revelou que Klopp irá assinar um contrato que se estende até ao final do Campeonato do Mundo de 2030, num passo que reflete a confiança da Federação Alemã na sua capacidade de devolver a seleção à luta pelos grandes títulos.

O negócio tornou-se possível depois de Klopp obter a autorização da empresa "Red Bull", com a qual estava vinculado por contrato até 2029 na qualidade de diretor global de futebol, sem existir uma cláusula que permitisse a saída.

A Federação Alemã não pagará qualquer verba de transferência pelos serviços do treinador, mas apresentará uma compensação através de um donativo à fundação "Wings for Life", pertencente à "Red Bull", tendo o Bild indicado que o valor do donativo será de um milhão de euros.

Klopp regressa ao trabalho como treinador após um período afastado dos bancos desde a sua saída do Liverpool, iniciando um novo desafio que passa por comandar a seleção do seu país na próxima fase.