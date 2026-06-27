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1. FSV Mainz 05 v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

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Último passo... O Chelsea reúne Alonso e uma estrela da Premier League

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O Chelsea intensificou as negociações com um dos nomes mais conhecidos do seu novo técnico, Xabi Alonso, em uma transação que pode reunir novamente a dupla que já conquistou glórias na Bundesliga, em meio a notícias de um avanço significativo nas negociações nas últimas horas.

De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, o Chelsea chegou a um acordo verbal completo sobre as condições pessoais com o meio-campista do Sunderland, Granit Xhaka.

Parece que o ex-capitão do Arsenal está perto de se transferir para Stamford Bridge, onde se reunirá novamente com Xabi Alonso após a época em que jogaram juntos no Bayer Leverkusen.

De acordo com a mesma fonte, o Chelsea já está em negociações com o Sunderland sobre uma possível transferência, embora os termos finais do acordo ainda não tenham sido definidos.

Chaka, de 33 anos, chegou ao Sunderland há um ano e disputou 36 partidas, marcando um gol e dando seis assistências.

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