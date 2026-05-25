Último dia dramático tem consequências graves: Massimiliano Allegri deixa o AC Milan com efeito imediato

Massimiliano Allegri foi demitido do cargo de técnico do AC Milan. A informação foi divulgada por Fabrizio Romano. O diretor geral Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o diretor técnico Geoffrey Moncada também deixam o clube com efeito imediato.

A temporada terminou de forma dramática para o Milan no domingo. O time perdeu em casa por 1 a 2 para o Cagliari e viu seus concorrentes, Como e AS Roma, vencerem.

Com isso, o Milan caiu para a quinta colocação na Série A. Isso significa que o clube terá que se contentar com uma vaga na fase de grupos da Liga Europa.

Esse desempenho levou a medidas drásticas dentro do clube. Allegri (58), que assumiu no verão passado, deixa o cargo, assim como o diretor geral, o diretor esportivo e o diretor técnico.

Allegri estava em sua segunda passagem pelo San Siro. Anteriormente, ele já havia sido técnico do clube de 2010 até o início de 2014.

Nesta temporada, o Milan não disputou competições europeias devido ao oitavo lugar conquistado na temporada passada. Na Coppa Italia, o clube foi eliminado nas oitavas de final pela Lazio em dezembro passado e, no campeonato, o Milan não passou da quinta colocação.

No início deste mês, já havia sido divulgado que Allegri estaria considerando seriamente deixar o Milan ao final da temporada. Isso ocorreu após um desentendimento entre ele e o consultor do clube, Zlatan Ibrahimovic.