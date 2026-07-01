Últimas notícias... Tempestades com trovoadas adiam o início da partida entre México e Equador

As más condições climáticas levaram ao adiamento do início da partida entre México e Equador, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, depois que tempestades com trovoadas e relâmpagos obrigaram os organizadores a adiar o apito inicial poucas minutos antes do início da partida.

A partida estava marcada para começar exatamente às 4h da madrugada, horário de Meca, no famoso estádio “Azteca”, na capital mexicana, Cidade do México, mas as condições climáticas impediram que isso acontecesse, deixando milhares de torcedores que se aglomeravam nas arquibancadas à espera da decisão final sobre a data de início do confronto, segundo informou o jornal britânico “The Sun”.

O estádio “Azteca” também sediará uma das partidas das oitavas de final neste fim de semana, na qual a seleção do México poderá participar caso se classifique, enfrentando o vencedor do jogo entre Inglaterra e República Democrática do Congo.

Esta não é a primeira vez que as condições climáticas afetam as partidas da Copa do Mundo de 2026, já que a partida entre França e Iraque, disputada na cidade de Filadélfia no início do torneio, já havia sido interrompida por duas horas inteiras devido a uma forte tempestade com trovoadas.

Durante essa partida, os torcedores foram orientados a se protegerem dentro do estádio ao final do primeiro tempo, enquanto os jogadores voltaram aos vestiários. A partida foi retomada após a melhora das condições climáticas, e as duas equipes foram obrigadas a realizar novos aquecimentos devido à longa duração da interrupção.

As normas de segurança adotadas no torneio determinam a suspensão ou o adiamento das partidas assim que forem detectados raios ou relâmpagos em um raio de oito milhas (cerca de 13 quilômetros) do estádio, sendo que a retomada da partida só é permitida após o decorrer de pelo menos 15 minutos a partir do último raio registrado.

Embora tempestades com trovoadas tenham ameaçado várias partidas do torneio nas últimas duas semanas, a maioria delas começou no horário previsto, enquanto os organizadores da partida entre México e Equador aguardam a melhora das condições climáticas antes de darem sinal verde para o início do confronto.

O vencedor desta partida enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo nas oitavas de final, sendo que o adversário será definido após a partida marcada para esta noite de quarta-feira.