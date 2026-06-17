O Real Madrid, da Espanha, anunciou oficialmente a contratação do português Bernardo Silva, proveniente do Manchester City, durante a atual janela de transferências de verão.

Em comunicado oficial, o Real Madrid informou que o clube chegou a um acordo com Bernardo Silva para que ele se junte ao time com um contrato de duas temporadas, válido até 30 de junho de 2028.

A chegada de Silva ao Real Madrid ocorre após anos que passou no Manchester City, onde foi um dos principais jogadores do elenco do time inglês e conquistou com ele vários títulos nacionais e continentais.

O jogador português é considerado uma das maiores estrelas do meio-campo ofensivo da Europa nos últimos anos, graças à sua capacidade de atuar em várias posições, à sua habilidade de criar jogadas e às suas contribuições para o gol.

Espera-se que Silva seja uma forte aquisição para o elenco do Real Madrid na nova temporada, no âmbito dos esforços do clube para reforçar suas fileiras com jogadores de grande experiência no cenário europeu, em concomitância com o início do segundo mandato do português José Mourinho no clube.

Leia também: