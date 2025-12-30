Uganda x Nigéria: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Uganda e Nigéria se enfrentam nesta terça-feira (30), às 13h (de Brasília), no Fez Stadium, no Marrocos, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Já classificada para as oitavas de final da Copa Africana de Nações, a Nigéria volta a campo com o objetivo de manter o aproveitamento de 100% na competição. Até aqui, a seleção nigeriana soma duas vitórias: goleou o Sudão por 3 a 0 e superou o Burkina Faso por 1 a 0, resultados que garantem a liderança do Grupo E, com seis pontos conquistados.

Do outro lado, Uganda aparece na última colocação da chave, levando desvantagem no saldo de gols em relação à Tanzânia, atual terceira colocada. A seleção ugandense foi derrotada pelo Burkina Faso por 2 a 1 e pelo Sudão por 1 a 0, mas ainda mantém chances matemáticas de classificação para a próxima fase do torneio.

Uganda: Onyango; Kayondo, Sibbick, Byaruhanga, Obita; Semakula, Mutyaba, Okello; Omedi, Mato, Ssemugabi .

Nigéria: Nwabali; Onyemaechi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel; Ndidi, Iwobi, Onyeka, Lookman; Osimhen, Adams .

Desfalques

Uganda

Sem desfalques confirmados.

Nigéria

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

UGA Outros NGA 1 1 Empate 0 Nigéria 0 - 0 Uganda

Nigéria 0 - 1 Uganda 1 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 0/2

Classificação

