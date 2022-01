UFL: Lançamento, preço e plataformas do novo concorrente de FIFA 22

UFL é o novo jogo de futebol virtual, anunciado como concorrente de FIFA 22 e eFootball. Gratuito para jogar, o título foi revelado pela primeira vez em agosto de 2021, durante a feira Gamescon, uma das mais importantes do ramo.

Baseado no popular motor gráfico Unreal Engine, que dá vida a títulos como Fortnite, Minecraft: Dungeons e Street Fighter V, o jogo produzido pela Strikerz Inc. chega com a promessa de um cenário competitivo forte e mecânicas de jogo “justa para todos”.

Quando UFL será lançado?

O novo de jogo de futebol ainda não tev data de lançamento oficial, mas é esperado que ele seja lançado ainda em 2022. A Strkerz Inc. prometeu o primeiro trailer mostrando a jogabilidade do game para o dia 27 de fevereiro, e a comunidade já especula por uma possível data de lançamento.

Para quais plataformas o UFL será lançado?

O concorrente de FIFA e eFootball ganhará versões para “todos os principais consoles de jogos”, segundo o seu site oficial. Isso significa que dá para esperar por lançamentos para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S. Xbox One e Nintendo Switch.

Ainda não há informações sobre a implementação do crossplay (quando plataformas diferentes podem jogar entre si), mas seguindo a onda atual no mundo dos jogos, é possível que a função seja habilitada.

Quanto custará o UFL?

Desde sua primeira aparição, UFL foi apresentado como um jogo ‘free to play’, ou seja, gratuito para jogar. Os desenvolvedores bateram na tecla de que a experiência será amigável e justa para jogadores, o que dá a entender que o título evitará vendas consideradas ‘pay to win’ (quando um jogador precisa gastar dinheiro para ter bom desempenho).

Um possível sistema de microtransações ou a venda de modos ou conteúdo via DLC ainda não foi anunciado, mas é possível que o game conte como uma loja interna, como é de costume em títulos gratuitos.

Quais times e jogadores estarão no UFL?

Licenças são uma das questões mais delicadas em jogos de futebol, já que os direitos para explorar ligas, clubes e atletas custam caro e são disputados entre as empresas envolvidas.

Mesmo como um novo jogo, de uma desenvolvedora de menor porte, UFL impressionou a todos com o anúncio de algumas parcerias e embaixadores. Entre eles estão o atacante do Chelsea Romelu Lukaku, o brasileiro Roberto Firmino e o lateral do City, Oleksandr Zinchenko, que tiveram suas versões virtuais no game reveladas nas redes do UFL.

Quando falamos em clubes, equipes de peso já assinaram contratos de parceria com o UFL. Entre eles, Sporting de Portugal, West Ham, da Inglaterra, Shakthar Dontetsk da Ucrânia e Borussia Monchengladbach, da Alemanha, estão confirmados.

Ainda não se sabe como o game tratará de ligas e licenças que não tem. No caso do antigo PES, da Konami, os times estavam presentes no jogo com escudos, nomes e uniformes genéricos, mas em boa parte dos casos com elencos reais.

Novidades de UFL

No último dia 6 de janeiro, as redes sociais do game divulgaram um vídeo de pouco mais de 2 minutos, que funciona como um diário dos desenvolvedores do UFL. Nele, o processo de desenvolvimento das animações é detalhado.