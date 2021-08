Jogo de futebol para consoles será gratuito, e promete experiência justa para todos

UFL, novo jogo de futebol para consoles foi um dos grandes anúncios da Gamescom, importante feira de jogos realizada online entre os dias 25 e 29 de agosto.

O anúncio havia sido adiantado pelo host Geoff Keighley, que causou ansiedade nos fãs de futebol. Muitos chegaram a cogitar que se tratava de um trailer de eFootball, novo jogo da Konami.

Rodando no motor gráfico Unreal Engine (mesmo usado em títulos como Fortnite e eFootball), o game será gratuitos para jogar e contará com o suporte da UFL, uma liga online dedicada ao futebol virtual.

Uma das promessas do jogo é a de que ele será "justo". Apesar da breve apresentação, o recado é claramente direcionado aos rivais FIFA 22 e eFootball, que dividem opiniões com sistemas de monetização.

No site joinUFL.com é possível se inscrever para receber notícias do jogo. Não foi divulgada nenhuma data de lançamento ou beta de Strikerz Inc..