Clubes europeus vão discutir mudanças na Champions e criação de 'Superliga'

Grupo dos maiores times do continente e UEFA se reúnem para propor mudanças radicais no futebol europeu a partir de 2024

Os maiores clubes da Europa irão se reunir com a UEFA nesta quinta-feira na para discutir mudanças na e uma futura Superliga Europeia, segundo o Wall Street Journal.

Os clubes são representados pela European Club Association (ECA), que reúne 109 equipes do continente, incluindo os maiores nomes da , , , e .

O objetivo da reunião, confirmou a UEFA, é discutir mudanças nos torneios europeus para depois de 2024, que é quando acaba o atual acordo entre o órgão e os clubes. A ânsia por mudanças vem da pressão dos maiores times do continente por uma maior premiação e mais exposição do torneio no mundo.

O anúncio do novo Mundial de Clubes pela FIFA também pressiona a Champions League, que ambiciona se manter como o torneio de clubes mais importante do planeta.

Mas a mudança mais ambiciosa a ser discutida é a criação de uma Superliga Europeia. Segundo o jornal The Telegraph, a UEFA deve propor um modelo de torneio europeu mais longo, com ao menos 14 partidas para cada time e 32 clubes. Ao invés dos participantes se classificarem de acordo com o resultado dos torneios nacionais, eles ficariam de um ano para o outro, com quatro rebaixados por temporada e divisão de acesso.

As ligas nacionais são as que mais podem sofrer com os novos projetos. Além dos principais clubes ganharem mais um torneio para participar, há a proposta de mudar os jogos da Champions League para os finais de semana, para que se atinja um maior público global.