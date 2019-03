Fifa confirma Mundial de Clubes com 24 equipes a partir de 2021

Apesar da posição contrária de representantes europeus, novo formato quer proporcionar maior integração de confederações

Após reunião do Conselho Geral da Fifa, Gianni Infantino, presidente da entidade, confirmou nesta sexta-feira que o será realizado a cada quatro anos, com a primeira edição em 2021, e terá 24 equipes (são sete no atual formato). Além disso, em vez de ser disputada em dezembro, a competição será entre junho e julho em 2021. As datas das demais edições serão discutidas futuramente, segundo o dirigente.

"Hoje há clubes que representam mais do que uma cidade, um país. Há clubes que são internacionais, têm fãs por todos os lados. Será importante para eles tentar ser campeões mundiais", argumentou Infantino.

O tema foi debatido nos últimos dias e gerou insatisfação por parte de representantes da Europa, uma vez que eles estarão em fim de temporada na data prevista na nova decisão. Negociações com os clubes europeus devem acontecer em encontros futuros.

Copa com 48 seleções

Infantino também falou sobre a possibilidade de, já a partir de 2022, no Qatar, aumentar o número de seleções na de 32 para 48.

"Enviamos um relatório de viabilidade para o nosso conselho e concluímos que é possível fazer com 48 seleções, desde que atendidas algumas condições. Se for possível, ótimo. Se não for, ótimo também", emendou o presidente da Fifa.