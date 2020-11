Quais jogadores da Alemanha que estavam no 7 a 1 contra o Brasil sofreram 6 a 0 da Espanha?

Os alemães foram eliminados na competição europeia sofrendo uma goleada histórica

A seleção alemã voltou a surpreender negativamente. Depois da queda na fase de grupos na de 2018, e da péssima campanha na primeira edição da UEFA 2018-19, os tetracampeões mundiais foram goleados por 6 a 0 pela seleção espanhola em duelo válido pela Nations League 2020-21 e não conseguiram se classificar para a fase final do certame.

Foi a maior goleada sofrida pela em um jogo oficial em toda a sua história. Considerando amistosos foi o maior revés desde 1931, quando a Áustria aplicou 6 a 0, e só não tão elástica quanto um 9 a 0 contra a , no longínquo 1909. E como estamos aqui no , é impossível ver os alemães sofrerem tantos gols sem relembrarmos dos 7 a 1 aplicados por eles sobre a seleção brasileira, na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

É o que nos leva à pergunta: quais jogadores da seleção alemã que estiveram no Mineirão, em 2014, estiveram agora na derrota para os espanhóis? A resposta não conta, obviamente, com o técnico Joachim Low, cada vez mais pressionado em meio às decepções mais recentes da equipe nacional. Mas dentro de campo muita coisa mudou nas peças usadas na equipe da Alemanha desde o título mundial conquistado no Maracanã.

Apenas dois jogadores que estiveram no 7 a 1 contra a seleção brasileira estiveram na derrota por 6 a 0 contra a : Toni Kroos, meio-campista, e o goleiro Manuel Neuer, que acabou virando um personagem central neste revés. Foi justamente contra os espanhóis que Neuer superou Sepp Maier como goleiro com mais jogos disputados pela seleção teutônica (chegou a 96 partidas). A noite de celebração acabou sendo de pesadelos.

