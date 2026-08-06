UEFA ignora pedido especial do novo goleiro do Ajax, Ter Stegen

A UEFA ainda não atendeu, por enquanto, ao pedido incomum de Marc ter Stegen. No formulário oficial da partida entre Ajax e Shelbourne, o goleiro alemão segue sendo identificado como Marc-André ter Stegen.

A preferência de nome do técnico do Ajax, Míchel Sánchez (em vez de simplesmente Míchel), também ainda não foi adotada pela entidade europeia do futebol.

O Ajax anunciou na terça-feira a chegada de Ter Stegen e, de forma chamativa, não chamou o goleiro de 'Marc-André' em nenhuma de suas comunicações. O jogador de 34 anos, emprestado pelo Barcelona, é chamado de forma consistente pelo clube de Amsterdã de 'Marc ter Stegen'.

Essa escolha foi feita a pedido expresso do próprio goleiro. “Acontece que é um pedido do goleiro alemão, que a partir de agora no Ajax passa a se chamar Marc ter Stegen”, escreveu o De Telegraaf anteriormente sobre a alteração incomum.

Ter Stegen também alterou seu nome nas próprias redes sociais. O experiente goleiro agora também se chama Marc ter Stegen no Instagram, e o Ajax adotou imediatamente sua preferência.

Dentro do clube, além disso, há um acordo claro sobre o nome do novo treinador. O espanhol é chamado de Míchel Sánchez em sua primeira menção e, depois, simplesmente Míchel, mas a UEFA por enquanto mantém seu próprio registro.

Ter Stegen terá de se contentar com um lugar no banco em sua primeira partida oficial como jogador do Ajax. Míchel escolheu Maarten Paes no gol contra o Shelbourne, enquanto Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo e Tolu Arokodare também não começam jogando.

Daley Blind é o único reforço que começa diretamente entre os titulares no duelo pela fase preliminar da Conference League. O Ajax disputa na noite de quinta-feira o jogo de ida em Amsterdã e viaja na próxima semana para a Irlanda para a volta contra o Shelbourne.

Escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts.

Escalação do Shelbourne: Beach; Bone, Barrett, Ledwidge, Norris; Moore, Henry-Francis, McInroy; Mbeng, Caffrey, Kelly.







