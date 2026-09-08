A União das Federações Europeias de Futebol, a "UEFA", homenageou nesta terça-feira a dupla do Real Madrid, Kylian Mbappé e Arda Güler, antes do confronto com a Inter de Milão.

O Real Madrid recebeu a Inter de Milão no estádio Santiago Bernabéu, na abertura de suas campanhas na Liga dos Campeões da Europa.

O jornal "Marca" afirmou que, no período que antecedeu a partida, que incluiu diversos acontecimentos como um minuto de silêncio em luto pelas vítimas do Nepal e da China e o apoio explícito do estádio Bernabéu a Ceuta, a UEFA entregou dois prêmios aos jogadores do Real Madrid, por suas conquistas na edição anterior da Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid não conquistou o título, tendo sido eliminado nas quartas de final pelo Bayern de Munique, mas a UEFA concedeu o prêmio de melhor jovem revelação da última edição a Arda Güler, que marcou dois gols no estádio Allianz Arena.

O jogador turco, suspenso da partida desta noite contra a Inter de Milão, recebeu o prêmio com roupas comuns.

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Em seguida, Mbappé recebeu seu prêmio de artilheiro da última Liga dos Campeões da Europa. Nenhum outro atacante igualou o número de gols do atacante francês, que somou 15 gols em 11 partidas.

Com isso, Kylian acrescenta o prêmio de artilheiro da Europa ao troféu Pichichi que conquistou no Campeonato Espanhol na temporada 2025-2026.

A dupla do Real Madrid recebeu os dois prêmios das mãos de Luís Figo, também ex-jogador do clube merengue.







