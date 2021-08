Udinese e Fenerbahçe entram na briga com o Benfica pelo lateral Wendell

Bayer Leverkusen quer pelo menos seis milhões de euros para negociar o lateral-esquerdo

De olho em reforços para o Benfica, o técnico Jorge Jesus pediu a contratação do lateral-esquerdo Wendell, do Bayer Leverkusen. Conforme trouxe a Goal, o time português está em conversas com o staff do atleta e espera a definição da briga por uma vaga na fase de grupos da Champions League para fazer uma investida.

Apesar do forte interesse do treinador, o Benfica ganhou na Udinese e no Fenerbahce dois adversários. A dupla, também demonstrou interesse no lateral brasileiro e acenou com a possibilidade de pagar 5 milhões de euros pelo jogador. O Bayer, no entanto, quer pelo menos 6 milhões de euros para abrir negociação.

Recentemente, segundo apuração da Goal, o Grêmio fez uma consulta pelo lateral e se assustou com os valores. Apesar do carinho pelo clube, Wendell quer seguir na Europa, seja no próprio Bayer, onde é ídolo ou em outro mercado do Velho Continente.

Wendell completou na última semana 250 jogos com a camisa do Bayern Leverkusen. No clube desde 2014, o camisa 18 balançou as redes 8 vezes e deu 15 assistências e é o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do clube alemão.