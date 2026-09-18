Tyrell Malacia vai atuar em definitivo na Major League Soccer. O jogador de Roterdã assinou com o FC Cincinnati até meados de 2027, e o clube ainda tem a opção de estender o contrato por mais uma temporada.

A transferência sem custos do lateral-esquerdo para o clube da MLS já vinha sendo encaminhada havia algum tempo. O defensor de 27 anos, que estava sem clube após sua saída do Manchester United, já havia chegado a um acordo com seu novo empregador nos últimos dias.

Sua aventura na Premier League, em Manchester, não saiu exatamente como ele esperava. Por causa de uma grave lesão no joelho, o jogador formado nas categorias de base do Feyenoord precisou passar por nada menos que um ano e meio de recuperação.

Pouco depois de seu retorno, Malacia foi emprestado ao PSV, onde ficou claro que ele ainda precisava de algum tempo para voltar ao seu melhor nível. Na última temporada, Malacia somou quinze minutos em campo pelo Manchester United, divididos em três entradas saindo do banco.

Assim, não foi surpreendente que as partes tenham seguido caminhos separados. Agora, o lateral, que tem nove jogos pela seleção da Holanda, quer ganhar minutos em campo no Cincinnati. O clube de Ohio ocupa atualmente o nono lugar na Conferência Leste da MLS.

"Estamos muito felizes por poder acrescentar ao nosso time um jogador com a experiência de Tyrell", disse o diretor-geral Chris Albright pelos canais oficiais. "Ele jogou no mais alto nível e entende as exigências feitas nesse patamar."

"Sua qualidade com a bola, instintos defensivos e mentalidade voltada para o time são um excelente reforço para o grupo, e estamos felizes em recebê-lo em Cincinnati", completou Albright.