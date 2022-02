TV Palmeiras atinge melhor marca da história em 2022

A TV Palmeiras, canal oficial do clube no Youtube, ultrapassou hoje a marca de 10 milhões de views em 2022, estabelecendo uma marca diária de mais de 257 mil visualizações - a melhor marca desde sua criação, em janeiro de 2014. Foram quase 700 mil horas de conteúdo consumido desde o início do ano.

A marca do Palmeiras é quase o dobro da soma das visualizações obtidas pelos três rivais paulista: 2,3 milhões do Corinthians, 2,2 milhões do Santos e 1,6 milhão do São Paulo (confira o ranking abaixo). Comparado com os outros clubes brasileiros, o Palmeiras fica só atrás do Flamengo.

Entre os clubes do mundo, o Palmeiras tem a décima-primeira maior marca, à frente de times como Juventus, Internazionale e Milan, da Itália, e Bayern de Munique e Borussia Dortmund, da Alemanha.

VIEWS 2022 (ATÉ 9/2)

PRINCIPAIS TIMES DO MUNDO

1 Manchester United: 58,8M

2 Barcelona: 44,7M

3 Liverpool: 30M

4 Chelsea: 28,7M

5 Manchester City: 23,4M

6 Tottenham: 19,4M

7 Real Madrid: 17,2

8 Flamengo: 15,7M

9 Arsenal: 10,7M

10 PSG: 10,3M

11 Palmeiras: 10,2M

12 Juventus: 9M

13 Al Ahly: 8,3M

14 Bayern: 7,9M

15 Inter: 7,3M

16 Persib (Indonésia): 6,5M

17 Milan: 6,4M

18 América México: 5,6M

19 Galatasaray: 5,1M

20 Borussia: 4,1M

VIEWS 2022 (ATÉ 9/2)

PRINCIPAIS TIMES DO BRASIL

1 Flamengo: 15,7M

2 Palmeiras: 10,2M

3 Atlético MG: 3,5M

4 Cruzeiro: 3M

5 Corinthians: 2,3M

6 Vasco: 2,3M

7 Santos: 2,2M

8 Fluminense: 1,9M

9 Fenerbahce: 1,8M

10 SP: 1,6M