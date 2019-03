TV flagra "cochilo" de Ronaldo Fenômeno em jogo do Real e espanhóis não perdoam

Apesar da imagem que circula nas redes sociais acusarem o ex-centroavante de dormir durante o jogo, é difícil concluir tal afirmação

Durante a derrota de 4 a 1 do Real Valladolid contra o Real Madrid no último domingo (10), a televisão espanhola flagrou Ronaldo, proprietário dos Blanquivioletas em um momento "peculiar".

As imagens mostram o ex-jogador ao lado de Florentino Pérez no que parecia ser um momento de cochilo do Fenômeno quando a partida estava em 3 a 1 para os visitantes no Estádio Novo José Zorrilla.

Ronaldo "disfrutó" del juego del Real Madrid... con una placentera siesta Nazario, propietario del Valladolid, no pudo aguantar el sueño cuando el ritmo del Madrid-Valladolid bajó pic.twitter.com/nHchMBeuNi — Jordi Garcia Serna (@jordigarciatv) 11 de março de 2019

Apesar do registro, não é possível afirmar com certeza se o ex-camisa 9 da Seleção Brasileira realmente estava "descansando os olhos".

Com a derrota, o Valladolid segue na 16ª posição de La Liga, empatado com o Villareal, que está uma posição abaixo na tabela e com um ponto a mais que o Celta de Vigo, que abre a zona de rebaixamento.