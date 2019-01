TV: Atlético de Madrid e Morata chegam a um acerto

COPE aponta que o jogador do Chelsea teria assinado o novo contrato com os colchoneros no último sábado (19)

Parece que a novela envolvendo o futuro de Álvaro Morata chegou ao fim. Alvo do Barcelona e Atlético de Madrid, o jogador do Chelsea teria assinado o contrato com os colchoneros no último sábado (19), de acordo com a Rede Cope.

Apesar do Atleti ainda não ter feito o anúncio oficialmente, a equipe inglesa já teria caminho livre para assinar com Higuaín, uma vez que dependia da saída do espanhol para concluir a transação.

Morata chega para liderar os colchoneros ao lado de Diego Costa e Griezmann, e mira em títulos da Liga e Champions League.