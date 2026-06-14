Turquia esbarra na defesa australiana e começa a Copa do Mundo com uma derrota

Na seleção australiana, o jogador do Feyenoord Jordan Bos foi titular, atuando como lateral-esquerdo. Pelo lado da Turquia, os jogadores nascidos na Holanda Orkun Kökçü e Ferdi Kadioglu atuaram, respectivamente, como zagueiro central e lateral-esquerdo. Antes do intervalo, não havia muito o que comemorar: a Turquia controlava o jogo, mas quase não criava perigo, enquanto a Austrália esperava por contra-ataques que mal saíam do chão.

O jogo estava aberto, e por pouco a Turquia não empatou rapidamente. Uma bola perdida caiu fora da área com Abdülkerim Bardakci, cujo chute forte bateu na luva do goleiro Patrick Beach e ricocheteou na trave.

Logo após o intervalo para hidratação, Arda Güler teve a primeira grande chance, mas o jogador do Real Madrid não conseguiu dar direção e força suficientes a um cruzamento de Baris Alper Yilmaz. No contra-ataque seguinte, a Austrália marcou: Paul Okon-Engstler lançou Nestory Irankunda com precisão, e o atacante cortou para dentro e chutou no canto curto: 1 a 0.

A confiança crescia visivelmente na Austrália, onde os velozes atacantes Irankunda e Mohamed Touré eram um pesadelo constante para os um tanto mais maduros Merih Demiral e Bardakci, ambos na casa dos trinta. Isso rendeu a Irankunda mais uma chance de chute, mas desta vez Ugurcan Çakir fez a defesa.

Após o intervalo, ambas as equipes voltaram dos vestiários com energia renovada. A Austrália testou Çakir novamente, mas o goleiro turco manteve sua equipe na partida. Poucos minutos depois, Güler criou perigo na área adversária com uma cobrança de falta. Beach defendeu, mas deixou a bola sobrar; os turcos, porém, não reagiram com rapidez suficiente para aproveitar a oportunidade.

Assim como durante toda a partida, a Turquia teve dificuldade para romper a defesa australiana. A equipe de Tony Popovic defendeu com união de forças, fazendo com que os turcos também quase não criassem perigo no segundo tempo. No entanto, o gol saiu do outro lado.

A quinze minutos do fim, Metcalfe decidiu a partida. O meio-campista chutou forte de longe e mandou a bola com precisão no canto inferior direito: 2 a 0. A Austrália fez então o que vinha fazendo durante toda a partida: se manter firme na defesa e quase não dar chances. Assim, a segunda partida do Grupo D terminou com uma vitória por 2 a 0 para os Socceroos.