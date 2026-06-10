Turki Al-Sheikh responde... O Al-Ahli vai jogar contra Messi e Ronaldo na temporada de Riad?

O conselheiro Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade de Entretenimento da Arábia Saudita, esclareceu os rumores que circularam nas últimas horas sobre o convite feito ao clube egípcio Al-Ahly para participar de um torneio internacional durante a temporada de Riyadh.

Mohamed Farag Amer, ex-presidente do clube Smouha, havia escrito em sua conta no Facebook: “Turki Al-Sheikh está em contato com a diretoria do Al-Ahly e com o capitão Mahmoud Al-Khatib para confirmar o convite ao Al-Ahly para o torneio amistoso na temporada de Riyadh”.

Ele alegou que esse torneio contaria com “o Al-Ahly (egípcio), o Al-Nassr, o Al-Hilal e o Inter de Miami, com prêmios que chegariam a 10 milhões de dólares”.

Turki Al-Sheikh limitou-se a uma única frase para responder ao que Amer disse, repostando a publicação e escrevendo em comentário: “Essas afirmações não têm qualquer fundamento!”.

O Al-Ahly egípcio encerrou a última temporada sem conquistar nenhum título, ficando em terceiro lugar no campeonato nacional, atrás do Zamalek, campeão da competição, e do Pyramids, vice-campeão, que conquistou a Copa do Egito.