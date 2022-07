Turco Mohamed ganha sobrevida e segue como técnico do Atlético-MG

Rodrigo Caetano manteve o técnico após queda contra o Flamengo na Copa do Brasil e ganhou força com vitória sobre o Botafogo e chegada à liderança

A saída de Turco Mohamed, cogitada após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, está momentaneamente descartada no Atlético-MG, como soube a GOAL. O técnico argentino permanecerá no cargo, sobretudo depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, nesse domingo (17), pelo Brasileirão.

A manutenção do técnico aconteceu por influência do diretor de futebol Rodrigo Caetano. Forte nos bastidores do clube, o executivo convenceu os investidores de seguir com o estrangeiro na função depois de uma reunião ocorrida na última sexta-feira (15). A vitória do fim de semana respaldou a decisão tomada pelo profissional.

Com o resultado obtido, o Galo chegou à liderança do Brasileirão, com 31 pontos conquistados em 17 partidas, uma a mais que o Palmeiras, vice-líder da competição com 30 pontos. A colocação no torneio é o que mantém o treinador no cargo neste momento.

Em que pese a liderança no Campeonato Brasileiro e a permanência na Libertadores — o time disputará as quartas de final do torneio continental —, há quem conteste o trabalho do treinador internamente. Por mais que o discurso público seja de homogeneidade, há uma ala contrária à manutenção de Turco Mohamed no cargo por causa dos resultados recentes e do futebol apresentado — é apontada uma queda em relação ao trabalho do antecessor Cuca.

Mesmo com as críticas da torcida e a pressão interna aumentando, Turco Mohamed permanece na Cidade do Galo. O treinador tem contrato com o clube até dezembro de 2022. Ele foi contratado no início do ano, logo depois da saída de Cuca, que optou por deixar o clube para manter o foco em problemas pessoais.

O técnico argentino comandou o Atlético-MG em 44 partidas nesta temporada, com 27 vitórias, 12 empates e cinco derrotas. No período, o time marcou 76 gols e sofreu 35. O aproveitamento é de 70,4% à frente da equipe.