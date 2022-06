Turco ganha respaldo e só deixa Atlético-MG em caso de tropeço vexatório

Atlético-MG reforça confiança no trabalho de Turco Mohamed após vitória sobre o Flamengo pelo Brasileirão

A saída de Antonio Mohamed do comando do Atlético-MG perdeu força com a vitória sobre o Flamengo no último domingo (19). A demissão do técnico era tida como certa em caso de tropeço no jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a cúpula mudou os planos depois do triunfo e só vê a sua saída em uma eventual derrota vexatória, conforme apurado pela GOAL.

Nos bastidores da Cidade do Galo, há a convicção de que o Turco é a melhor opção para o cargo atualmente. Mesmo com os tropeços recentes, o comandante tem a confiança da diretoria, especialmente pelos títulos conquistados no primeiro semestre (Campeonato Mineiro e Supercopa do Brasil) e os trabalhos anteriores. Contudo, a cúpula reconhece que os resultados são fundamentais para a sequência no cargo.

A própria comissão técnica estava ciente das ações de bastidores. A diretoria não disse abertamente, mas já havia dado indícios ao treinador e seus auxiliares que um possível revés no fim de semana culminaria na saída do clube. Ele se garantiu com a vitória por 2 a 0, respaldado também pela atuação da equipe.

Em caso de alteração no comando técnico, a diretoria do Atlético-MG ainda reconhece que seria difícil encontrar um substituto. O atual comandante tem 36 partidas, com 22 vitórias, dez empates e apenas quatro derrotas. O aproveitamento é de 70,37% com as cores da equipe.

Livre no mercado da bola desde que deixou o Flamengo, Renato Gaúcho é uma das alternativas estudadas. O nome do treinador agrada a uma ala da diretoria, enquanto outra parte não é favorável à sua contratação. A informação sobre a predileção pelo ex-técnico do Fla foi divulgada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.