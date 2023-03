Tuna Luso x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paraense

Times se enfrentam neste domingo (5) pela quinta rodada do Parazão 2023; veja como acompanhar na TV

Tuna Luso e Remo entram em campo na manhã deste domingo (5), no estádio Francisco Vasques, pela quinta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Animado pela primeira vitória no Parazão, após bater o Caeté por 1 a 0, a Tuna subiu está na liderança do Grupo C na competição estadual, somando cinco pontos após uma vitória, dois empates e uma derrota. No momento, o time tunante está garantindo uma das vagas para as quartas de final do certame estadual.

Líder do grupo A com 100% de aproveitamento, o Remo entra em campo para se manter invicto no campeonato. O time vem de vitória e classificação no meio da semana, pela Copa do Brasil.

Prováveis escalações

Escalação provável do Tuna Luso: Jader; David, Dedé, Trindade e Garagau; Alisson, Lineker e Whelton; Bruno, Sílvio e Wallacer.

Escalação provável do Remo: Vinicius, Lucas Mendes, Diego, Anderson Uchoa, Pablo, Richard, Soaees, Rai, Diego, Icaro e Muriqui.

Desfalques

Tuna Luso

Sem desfalques confirmados.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?