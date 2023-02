Tuna Luso x CSA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Times se enfrentam nesta quarta-feira (1) pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

Tuna Luso e CSA entram em campo na tarde desta quarta-feira (1), no estádio Francisco Vasques, pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Globoplay, no streaming.

Animado pela primeira vitória no Parazão, após bater o Caeté por 1 a 0, a Tuna subiu para a quinta colocação na competição estadual, somando cinco pontos após uma vitória, dois empates e uma derrota. No momento, o time tunante está garantindo uma das vagas para as quartas de final do certame estadual.

Já o CSA atravessa uma grave crise desde o final da temporada 2022, quando terminou o Campeonato Brasileiro da Série B entre os quatro rebaixados para a Série C. Além disso, a temporada atual não começou nada bem. Encerrada a fase classificatória do Campeonato Alagoano, a equipe não conseguiu sequer uma das quatro vagas para as semifinais da competição. Para piorar, o CSA também não vai bem na Copa do Nordeste. O Azulão alagoano é apenas o quinto colocado do grupo B, bem distante da zona de classificação para as vagas que levam às quartas de final do torneio regional.

Como o CSA tem melhor colocação no Ranking da CBF, joga pelo empate. Com isso, a única chance da Tuna avançar na competição é vencendo o confronto. Por isso, o apoio da torcida é ainda mais importante nesse compromisso decisivo.

Prováveis escalações

Escalação provável do Tuna Luso: Jader; David, Dedé, Trindade e Garagau; Alisson, Lineker e Whelton; Bruno, Sílvio e Wallacer.

Escalação provável do CSA: Dalberson; Celsinho, César, Xandão e Pará; Bruno Matias, William Oliveira, Tomas Bastos e Geovanne; Kaio Nunes e João Felipe.

Desfalques

Tuna Luso

Sem desfalques confirmados.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?