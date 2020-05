Túlio Maravilha teve média de "Messi e CR7" no Botafogo de 1995? Os números mostram que sim

Com 67 gols assinalados em 53 partidas, o ex-centroavante superou números de Cristiano Ronaldo, mas ainda ficou abaixo de Messi em seu melhor ano

Eterno camisa 7 do , Túlio Maravilha foi apontado como o quinto maior ídolo da história do clube em enquete realizada pelos jornais O Globo e Extra, ambos do Rio de Janeiro. Aos 50 anos, o ex-atacante relembra o futebol apresentado em 1995 e diz que teve média de gols semelhante às de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

"Maior momento foi em 1995, fui o artilheiro, fiz gols nos três jogos decisivos. Fui um dos responsáveis por aquele título que foi tão dificil. Vai completar 25 anos daquela conquista e você vê a dificuldade que é ser campeão brasileiro. Vivi dois anos mágicos e perfeitos. Em 1995, foi espetacular, tive uma média de gols fantástica se comparada com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi", disse o ídolo botafoguense ao jornal Extra.

Mas a declaração de Túlio faz sentido? A Goal fez um levantamento para mostrar o desempenho do ex-centroavante no ano que culminou no título nacional do Botafogo.

Naquele ano, Túlio Maravilha fez 67 gols em 53 partidas disputadas. A média era de 1,26 gol por jogo. Os dois principais craques do futebol mundial na atualidade dividiram a disputa por prêmios durante a década.

Lionel Messi viveu o ápice da carreira no quesito artilharia em 2012, com 91 gols em 69 duelos disputados. A média do craque argentino foi de 1,31 gol por jogo.

O ano mais goleador de Cristiano Ronaldo foi 2013. Na ocasião, o craque português fez 69 gols em 59 aparições. O lusitano ficou abaixo, inclusive, de Túlio Maravilha em seu melhor ano, com 1,16 gol por compromisso.