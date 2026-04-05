"Tudo que quero é poder trabalhar", diz Roger Machado sobre vaias recebidas pela torcida do São Paulo antes da goleada contra o Cruzeiro

A pressão sobre Roger Machado aumentou antes do duelo entre São Paulo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2026. Parte da torcida tricolor vaiou o treinador antes da partida no Morumbis, em meio a uma sequência de resultados irregulares da equipe. Após o jogo, o técnico falou sobre as manifestações e afirmou compreender as críticas, mas pediu respaldo para seguir trabalhando.

“Eu respeito todas as opiniões, o sentimento do torcedor, mas tudo que quero é poder trabalhar. Sou um profissional sério, que trabalho para caramba e preciso do apoio do torcedor. Os atletas estão se dedicando no dia a dia para a gente levar o São Paulo aonde a gente deseja”, disse Roger Machado.

O clima no estádio era de cobrança antes do início da partida, já que o São Paulo vinha de duas derrotas e um empate na competição. Mesmo sob pressão, o time respondeu dentro de campo e conquistou uma vitória convincente por 4 a 1, com gol de Jonathan Calleri e "hat-trick" de Ferreirinha, o primeiro em sua carreira profissional com o São Paulo.

Após o jogo, Roger comentou que sequer percebeu as vaias antes da bola rolar e destacou que as manifestações fazem parte do futebol. Segundo o treinador, o apoio da torcida tende a aumentar conforme os resultados positivos voltarem a aparecer.

“Confesso que nem ouvi o torcedor me vaiando [antes do jogo], mas está tudo certo. Assim como depois de Chapecoense e Red Bull cantaram meu nome. Quanto mais resultados a gente tiver, menos [vaia] vai acontecer e mais apoio eu terei. Está tudo certo”, completou o treinador.

Com o resultado diante do Cruzeiro, o São Paulo ganhou confiança para a sequência da temporada e, atualmente, ocupa a segunda posição na tabela. Já o Cabuloso, que mesmo com a contratação recente do treinador Artur Jorge fez mais uma partida decepcionante, permanece na 18ª posição e terá muito trabalho pela frente na temporada para sair da zona de rebaixamento.