Tudo pronto para a Copa do Mundo? O que mais estamos ansiosos para ver?

A Copa do Mundo está quase aí.

Ao contrário do futebol de clubes, onde as narrativas são construídas ao longo de nove meses e cada detalhe é analisado minuciosamente, a Copa do Mundo parece diferente. É mais curta, mais emocionante e, muitas vezes, mais imprevisível.

Aprendi a não me preocupar demais com previsões. Cada torneio nos traz histórias que ninguém espera e decepções que ninguém prevê.

Então, em vez de tentar prever o vencedor, aqui estão as histórias que estou mais ansioso para acompanhar.

O próximo capítulo de Marrocos

Como marroquino, é naturalmente por aí que minha atenção começa.

A Copa do Mundo de 2022 me deixou lembranças que vão durar para sempre. Chegar às semifinais mudou a forma como o futebol marroquino, africano e árabe é visto ao redor do mundo.

O desafio agora é diferente.

Todos conhecem a qualidade de Marrocos. Não somos mais a surpresa do torneio.

Ironicamente, uma das seleções que mais me preocupa na fase de grupos é a Escócia. O futebol de torneios pode se tornar muito físico rapidamente. Segundas bolas, disputas aéreas, jogadas ensaiadas, lançamentos longos e momentos de caos. Jogadores como Scott McTominay se destacam exatamente nessas situações.

Marrocos tem talento para vencer qualquer adversário, mas os torneios costumam ser decididos pela forma como se lida com jogos difíceis, e não com os jogos bonitos.

Além do Marrocos, estou curioso para ver qual nação africana emergirá como porta-bandeira do continente.

Gosto muito do elenco da Costa do Marfim. Olhando para o grupo deles, acho que têm uma oportunidade genuína de chegar longe se o ímpeto começar a crescer.

O Senegal é outra seleção fascinante. Se enfrentarem as principais seleções mais adiante no torneio, eles têm capacidade atlética, força física e qualidade ofensiva suficientes para dificultar a vida de qualquer adversário.

A Argélia é mais difícil de avaliar, mas sinto que pode se sair bem. A intensidade da pressão da Áustria me preocupa, e a Argentina provavelmente estaria à espera depois disso. Ainda assim, se sobreviver à fase de grupos, ela se tornará perigosa.

Também estou ansioso para ver o que algumas das seleções africanas menos consagradas na Copa do Mundo podem fazer.

A primeira participação de Cabo Verde na fase de grupos da Copa do Mundo é uma história que vale a pena acompanhar por si só. No mesmo grupo que Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, eles terão uma tarefa difícil pela frente. O que os torna interessantes, no entanto, é que construíram seu sucesso recente jogando um futebol positivo e ofensivo, em vez de simplesmente tentar sobreviver aos jogos. Sua campanha nas eliminatórias foi impressionante, e estou curioso para ver se eles permanecerão fiéis a essa identidade no maior palco do futebol.

O Congo é outra seleção que vou acompanhar de perto. Sua campanha na AFCON 2025 chamou minha atenção. Eles empataram com o Senegal e levaram a Argélia até a prorrogação, mostrando que podem competir com algumas das seleções mais fortes do continente. Com Portugal como claro favorito do grupo, há uma oportunidade real para o Congo disputar a classificação com o Uzbequistão e a Colômbia.

Gana é talvez a mais intrigante das três seleções. A Inglaterra é a merecida favorita do seu grupo, mas, fora isso, tudo parece em aberto. Estou particularmente interessado em ver o desempenho de jogadores como Antoine Semenyo e Nico Williams, enquanto a experiência de Thomas Partey no meio-campo pode ser crucial em um torneio como este. Se tudo der certo, Gana tem chances reais de chegar às oitavas de final.

O Egito talvez seja a história pela qual mais torço.

Mohamed Salah é um dos maiores jogadores da África, mas sua trajetória na Copa do Mundo parece incompleta. Ver o Egito vencer uma partida da Copa do Mundo e finalmente chegar às oitavas de final seria um capítulo digno do que pode ser a última Copa do Mundo de Salah.

A Tunísia, por outro lado, me preocupa. Seu caminho parece muito mais difícil.

A última chance de Cristiano Ronaldo

Fora Marrocos, provavelmente não há história que eu gostaria mais de ver do que Cristiano Ronaldo levantando a Copa do Mundo.

Não porque eu ache que ele precise disso para seu legado. Seu lugar na história do futebol já está garantido.

Mas grandes histórias esportivas são raras.

A ideia de Ronaldo encerrar sua carreira internacional com a conquista da Copa do Mundo seria um dos finais mais marcantes do esporte.

A orquestra do meio-campo de Portugal

Por mais que Ronaldo seja o centro das atenções, o que mais me empolga em Portugal é o meio-campo.

Bruno Fernandes é provavelmente meu jogador favorito da Premier League.

Bernardo Silva é um dos meio-campistas mais marcantes de sua geração.

Vitinha se tornou meu meio-campista favorito no futebol mundial.

João Neves já parece destinado a se tornar um dos melhores jogadores do futebol.

Estou fascinado em ver como Roberto Martínez vai combinar todos eles.

A qualidade individual é óbvia.

O desafio é fazer com que o coletivo seja maior do que a soma de suas partes.

Messi conseguirá repetir o feito?

A resposta fácil é não.

É difícil o suficiente ganhar uma Copa do Mundo, quanto mais duas seguidas.

No entanto, descartar Lionel Messi parece arriscado.

Passamos quase duas décadas achando que o impossível acabaria se tornando impossível para ele, apenas para vê-lo provar o contrário.

O que mais me interessa não é apenas Messi.

É como será a Argentina depois de Messi.

Toda grande nação do futebol acaba enfrentando essa questão.

O que me leva a falar de Nico Paz.

Ele é um dos meus jovens jogadores favoritos no futebol mundial. Inteligente, criativo, técnico e destemido. Vê-lo aprender ao lado de Messi enquanto começa a se firmar na seleção argentina é uma das histórias que mais me entusiasma.

A Argentina ainda pode pertencer a Messi.

Mas este torneio também pode ser o início da história de outra pessoa.

A última oportunidade de Neymar

Para mim, Neymar continua sendo o jogador da minha geração mais próximo de Messi e Ronaldo.

Infelizmente para ele, passou a maior parte da carreira competindo com dois jogadores que dominaram os maiores prêmios individuais do futebol. Quando a era deles começou a perder força, uma nova geração já havia surgido.

Às vezes, as pessoas esquecem o quão extraordinário Neymar tem sido.

Um sexto título da Copa do Mundo para o Brasil seria uma das histórias mais emocionantes do torneio.

Inglaterra, Kane e Tuchel

Em algum momento, o futebol deve algo especial a Harry Kane.

Ele finalmente conquistou troféus importantes em nível de clubes, mas o futebol internacional ainda parece ser o capítulo que falta.

A Inglaterra sempre chega carregando enormes expectativas.

Também estou fascinado por Jude Bellingham.

Não porque não saibamos o quão bom ele é, mas porque estou curioso para saber como seu jogo evoluirá sob o comando de Thomas Tuchel.

A Copa do Mundo pode nos dizer se ele se tornará um meio-campista que ataca ou um atacante que por acaso joga no meio-campo.

Croácia de novo

A cada torneio, digo a mim mesmo que essa é a última.

Então a Croácia encontra um jeito.

Luka Modrić é o meu meio-campista favorito da minha geração.

Ivan Perišić é uma lenda da Inter e um dos jogadores mais subestimados que já vi em um torneio.

A cada Copa do Mundo, esperamos que a Croácia seja eliminada.

A cada Copa do Mundo, eles nos lembram por que experiência, convicção e qualidade ainda importam.

O Retorno dos Artistas

Uma coisa sobre a qual escrevi recentemente foi a reconexão emocional com o futebol.

Parte disso veio do retorno de jogadores dispostos a correr riscos.

Lamine Yamal.

Rayan Cherki.

Michael Olise.

Vini Jr.

Jogadores que não apenas resolvem problemas no futebol, mas criam momentos de futebol.

O futebol sempre precisará de estrutura e organização.

Mas os torneios são lembrados pela magia.

E esses jogadores são capazes de produzi-la.

A Espanha consegue resolver todos os problemas?

A Espanha pode ser a melhor seleção do mundo.

O desafio é que as Copas do Mundo raramente se desenrolam da mesma forma que o futebol de clubes.

Eventualmente, todo favorito enfrenta um bloqueio baixo e obstinado.

Uma equipe que se recusa a atacar.

Um jogo decidido por uma jogada ensaiada.

Um jogo decidido por um erro.

A Espanha parece ter respostas para quase todas as questões do futebol.

A Copa do Mundo vai testar se eles têm respostas para todas elas.

Em busca da história

Há um recorde que tem passado despercebido em meio a todas as discussões em torno deste torneio.

O recorde de gols de Miroslav Klose na Copa do Mundo.

Durante anos, ele parecia intocável.

No entanto, à medida que nos aproximamos desta Copa do Mundo, tanto Lionel Messi quanto Kylian Mbappé têm a chance de se aproximar dele, com Mbappé parecendo o mais provável dos dois a eventualmente quebrá-lo.

É isso que torna este torneio fascinante.

De um lado, temos Messi, um dos maiores jogadores que o esporte já viu, ainda em busca de um lugar na história no crepúsculo de sua carreira.

Por outro lado, temos Mbappé, indiscutivelmente o jogador mais bem posicionado para definir a próxima era do futebol internacional.

As Copas do Mundo muitas vezes parecem uma passagem de bastão.

Esta pode nos dar um lugar na primeira fila para assistir a isso.

Haaland, Mbappé e a Nova Era

Cada Copa do Mundo parece uma troca da guarda.

Haaland parece capaz de terminar como o artilheiro do torneio.

Mbappé continua sendo o jogador com mais chances de dominar a competição.

Yamal talvez já esteja se preparando para assumir o comando do esporte.

O futuro do futebol está chegando mais rápido do que a maioria de nós imagina.

A história que ninguém prevê

Minha parte favorita de cada Copa do Mundo não é prever os vencedores.

É descobrir algo novo.

O jogador que ninguém esperava.

A seleção na qual ninguém acreditava.

A ideia tática que ninguém esperava.

Cada Copa do Mundo nos traz uma história que surpreende a todos.

E depois de tudo o que o futebol me ensinou no último ano, essa é provavelmente a lição que levarei para este torneio.

O jogo é sempre maior do que nossas previsões.

É por isso que continuamos assistindo.



