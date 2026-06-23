Tuchel: Se você quiser ganhar a Copa do Mundo, precisa derrotar a Espanha

Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, afirmou que a seleção espanhola é uma das principais candidatas ao título da Copa do Mundo, ressaltando que qualquer seleção que aspire a conquistar o torneio terá de eliminar a equipe do técnico Luis de la Fuente em alguma fase da competição.

Tuchel disse na coletiva de imprensa que antecedeu o confronto de sua equipe contra Gana, em Boston: “A Espanha é uma das favoritas para mim, devido ao seu histórico recente de conquistas, à presença constante nas finais e à chegada ao pódio”.

O técnico alemão acrescentou em sua declaração: “Os espanhóis chegarão às fases finais, e se você quiser conquistar o título, em algum momento terá que derrotar a Espanha; estou totalmente convencido disso”, apesar de admitir que não conseguiu assistir a grande parte da partida da “La Roja” contra a Arábia Saudita no domingo, que terminou com a vitória da Espanha por 4 a 0.

Nesse contexto, o ex-técnico do Chelsea admitiu que não assistiu à quantidade de jogos de futebol que gostaria durante a Copa do Mundo, devido aos horários e datas dos confrontos.

O técnico da seleção dos “Três Leões” explicou os detalhes, dizendo: “A última partida da Espanha coincidiu quase que totalmente com o treino da nossa seleção, por isso só assisti aos melhores momentos da vitória que eles conquistaram sobre a Arábia Saudita”.