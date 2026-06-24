Tuchel perde a paciência e grita com o craque da Inglaterra diante de Gana

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, foi visto fazendo críticas contundentes ao seu jogador Jed Spence durante a partida dos Três Leões contra Gana, ontem, terça-feira, na Copa do Mundo de 2026, que terminou em empate sem gols.

Após um início emocionante na competição contra a Croácia na semana passada e a vitória por 4 a 2, a seleção dos Três Leões enfrentou dificuldades em sua segunda partida da fase de grupos contra Gana.

Spence começou a partida na lateral esquerda contra os “Estrelas Negras” em uma das duas alterações feitas pelo técnico da Inglaterra, já que Mark Guihi também voltou ao time titular no lugar de John Stones.

Nos dias que antecederam a partida, circulou um vídeo de um treino em que Tuchel gritava com Spence; o técnico alemão disse ao jogador “acorde” depois que ele hesitou em passar a bola durante um treino de passes.

Essa cena se repetiu na noite de terça-feira, quando o lateral-esquerdo do Tottenham mais uma vez sentiu a ira do técnico. Durante o segundo tempo, Tuchel foi visto gritando repetidamente o nome de Spence, aparentemente irritado com a decisão deste de não fazer uma investida pela lateral.

Enquanto Spence encolhia os ombros em resposta, Tuchel parecia gritar com o jogador, dizendo “passe e avance”, antes de se afastar, visivelmente irritado, segundo o jornal inglês “Metro”.

Tuchel decidiu tirar Spence de campo aos 65 minutos e colocou seu companheiro Nico O’Reilly em seu lugar.

A Inglaterra não deu nenhum chute a gol até os 57 minutos e perdeu a chance de garantir sua vaga nas fases eliminatórias do torneio.

No entanto, Tuchel pediu calma antes da última partida da fase de grupos contra o Panamá, no próximo domingo.

Em resposta a uma pergunta sobre se tinha alguma mensagem para a torcida, Tuchel disse: “Não se preocupem, sempre tentaremos vencer os jogos. Tentamos hoje”.

E acrescentou: “Acho que o entusiasmo, a energia e o espírito de equipe ficaram bem claros. Todos se esforçaram e deram o máximo de si”.

E continuou: “Estamos jogando em um grupo muito difícil. Tivemos uma primeira partida difícil e uma segunda também. Assisti a outras partidas em outros grupos que não estavam nesse nível, e essa é a realidade”.

E continuou: “O jogo contra o Panamá não será fácil. Talvez eles sejam desconhecidos, mas jogaram muito bem contra Gana; portanto, é um grupo difícil e já sabíamos disso”.

E concluiu: “Isso está nos testando de várias maneiras diferentes, o que nos ajudará assim que entrarmos nas fases eliminatórias”.