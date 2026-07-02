Tuchel perde a paciência com Spence... e o jogador reage com frieza

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, perdeu a paciência mais uma vez por causa de Jeb Spence, lateral da equipe dos Três Leões, durante a partida contra a República Democrática do Congo ontem, quarta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Inglaterra estava perdendo por 1 a 0 para a República Democrática do Congo, a um quarto de hora do fim da partida, mas Harry Kane marcou dois gols que levaram os Três Leões às oitavas de final, onde enfrentarão o México.

Tuchel criticou o lateral do Tottenham repetidamente ao longo do torneio e o atacou duramente em vídeos amplamente divulgados, tanto dos treinos quanto da partida contra Gana na fase de grupos.

O comportamento explosivo de Tuchel na linha lateral se destacou durante todo o torneio e foi particularmente notável na primeira partida da Inglaterra contra a Croácia.

Mas foram necessários gritos repetidos de Tuchel e várias substituições para acordar sua equipe após ficar em desvantagem de 1 a 0, apenas sete minutos após o início da partida.

Em um dos momentos, quando Spence cobrou um lateral e mandou a bola para trás, os microfones à beira do campo captaram a voz de Tuchel gritando: “Caramba! Tem um (atacante) contra um! Jogue para a frente!”, segundo o jornal “Daily Mail”.

Por sua vez, o jovem de 25 anos reagiu com indiferença, encolhendo os ombros e estendendo os braços enquanto olhava para trás com desinteresse e, em seguida, se afastava lentamente.

E quando Spence perdeu a bola no último terço da partida, Tuchel imediatamente chamou Iperichi Eze, em uma atitude que indicou que ele havia perdido a paciência com o jogador do Spurs.

Spence, que joga bem nas duas laterais, atuou ontem contra a República Democrática do Congo na posição de lateral-direito, devido às lesões de Reece James e Garrel Quansah.