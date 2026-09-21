Tuchel enfrenta crise inesperada na convocação da Inglaterra

Mal os contornos da lista de Thomas Tuchel para os jogos da Liga das Nações da Europa começaram a se definir, as dúvidas passaram a cercar a seleção da Inglaterra, com a possibilidade de ausência de alguns nomes de destaque na próxima data Fifa.

A seleção da Inglaterra, terceira colocada na última Copa do Mundo após uma emocionante vitória sobre a França por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar, se prepara para enfrentar Espanha, Croácia e República Tcheca nas próximas semanas.

O retorno de Cole Palmer à lista dos Três Leões foi uma das notícias mais positivas, após sua ausência na Copa do Mundo, mas o astro do Chelsea pode não conseguir participar da próxima data Fifa.

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De acordo com o site francês "Foot Mercato", que cita o jornal "The Athletic", espera-se que Palmer seja cortado da lista da seleção, diante do desejo da comissão técnica de aliviar sua carga de jogos e evitar que ele dispute um grande número de partidas em um curto período de tempo.

Os pontos de interrogação não param em Palmer, já que também pairam dúvidas sobre a participação da dupla do Manchester United, Marcus Rashford e Kobbie Mainoo, nos próximos jogos da seleção.

Assim, Tuchel pode se ver obrigado a fazer novas mudanças em sua lista antes do início da data Fifa, diante da possibilidade de ausência de mais de um jogador de destaque nos próximos confrontos da Inglaterra.

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