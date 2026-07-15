Tuchel e Scaloni têm grandes surpresas reservadas para a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina

As escalações para a segunda semifinal da Copa do Mundo já foram divulgadas. Na Argentina, há uma alteração na escalação, enquanto Thomas Tuchel, da Inglaterra, também escalou um titular surpresa para os Leões.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, não vê motivos para alterar sua equipe em relação à partida das quartas de final contra a Suíça. Emiliano Martínez continua sendo a primeira opção no gol, com Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico na zaga.

Leandro Paredes mantém seu lugar no meio-campo, onde, junto com Enzo Fernández e Alexis Mac Allister, deve garantir o controle do jogo. Giovanni Simeone é a surpresa na lateral direita. No ataque, Julian Álvarez joga ao lado da grande estrela da equipe: Lionel Messi.

Pela Inglaterra, Reece James, John Stones, Marc Guéhi e Djed Spence formam a surpreendente defesa de quatro, com Jordan Pickford no gol. No meio-campo, a situação ainda foi um pouco tensa para Tuchel, com toda a incerteza em torno da disponibilidade de Declan Rice.

O meio-campista enfrentou problemas estomacais após a partida das oitavas de final contra o México, mas conseguiu treinar normalmente esta semana. Rice, portanto, retorna ao time titular, ao lado de Elliot Anderson e do destaque Jude Bellingham.

No ataque está a maior surpresa, com Morgan Rogers como ponta-direita. O jogador, que originalmente atua no meio-campo, até agora só havia entrado como reserva, mas poderá mostrar seu valor desde o início da partida na semifinal. Harry Kane e Anthony Gordon completam o ataque.

A partida começa às 21h (horário da Holanda) e será transmitida ao vivo pela NPO 1.

Escalação da Inglaterra: Pickford; James, Stones, Guéhi, Spence; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Escalação da Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez.