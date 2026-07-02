Tuchel choca a torcida da Inglaterra: é impossível se adaptar antes do confronto contra o México

Após a classificação da seleção da Inglaterra às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ao derrotar a República Democrática do Congo, o técnico Thomas Tuchel começou a falar sobre os desafios que aguardam sua equipe, antes do confronto contra o México no Estádio Azteca, na Cidade do México, localizado a mais de 2.200 metros acima do nível do mar.

Os fãs de futebol aguardam ansiosamente o tão esperado confronto entre México e Inglaterra, marcado para a madrugada da próxima segunda-feira, horário de Greenwich, quando a seleção mexicana contará com as vantagens de jogar em casa e contar com o apoio da torcida no Estádio Azteca, considerado um de seus redutos históricos mais importantes.

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Tuchel alertou sobre essas condições, afirmando em declarações transmitidas pela rede francesa “RMC”: “Haverá muitos obstáculos. Talvez este seja um dos jogos mais bonitos e emocionantes que vocês possam assistir. A altitude certamente será um grande obstáculo, pois não conseguimos nos adaptar fisicamente. Adaptar-se em quatro dias é totalmente impossível”.

Nos últimos 56 anos, a seleção mexicana sofreu apenas duas derrotas no Estádio Azteca: contra Honduras, em 2013, e contra a Costa Rica, em 2001. Além disso, não perdeu nenhuma das dez partidas que disputou nesse estádio na história da Copa do Mundo.

Essa vantagem se deve, em parte, às condições geográficas do estádio, que fica a 2.240 metros acima do nível do mar, o que torna a adaptação física mais difícil para as seleções visitantes.